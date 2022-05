L'Astra accoglie le proposte del territorio e con “Varietà” festeggia i 20 anni di Liberamenteunico

Si riconferma l’impegno di TPE nell’estendere e rafforzare i legami con il panorama culturale e artistico del territorio con il progetto A porte aperte, con cui il Teatro Astra accoglie ormai da diversi anni le compagnie e i centri produttivi di Torino e del Piemonte che presentano spettacoli delle proprie rassegne e festival. Mercoledì 11 maggio e giovedì 12 maggio la sala cittadina ospita Varietà, uno spettacolo-evento di e con Barbara Altissimo per festeggiare i 20 anni di LiberamenteUnico in un collage delle produzioni cult dell’associazione.

LiberamenteUnico si costituisce come associazione nel 2002 ma è attivo come gruppo teatrale già dal 1998. Da allora ha dato vita a quindici produzioni e numerosi percorsi di formazione, condotti dalla direzione artistica di Barbara Altissimo con l’intervento di collaboratori, professionisti e docenti in varie discipline e il coinvolgimento nella creazione artistica di diversi gruppi eterogenei.

Un percorso artistico tra teatro, danza, spettacoli, formazione e progetti di lungo corso celebrato riportando sotto i riflettori le scene indelebili di una storia ventennale. Un Varietà di emozioni nella “casa” che in questi anni ha accolto arte, talento e diversità, intrecciando la ricerca artistica con i tanti vissuti che hanno poi costituito l'ossatura delle produzioni/creazioni di Barbara Altissimo. Dai giovani artisti che nel 2007 andavano in scena con Per Sempre e prima ancora con Glamour Express (2005) e Rosetta Fu (2004), agli anziani ospiti del Cottolengo che hanno partecipato alla trilogia di spettacoli della compagnia dal 2011 al 2015 col progetto POLVERE, fino ai giovani coinvolti nel progetto IN VERDIS dal 2016 al 2019. Tra gli spettacoli: Cercando il giardino. Polvere di Cechov presentato nel 2017 per la Stagione della Fondazione TPE, e Neverending che vede eccezionalmente in scena la stessa Barbara Altissimo e viene presentato al Teatro Astra nel marzo 2020, ultimo spettacolo prima del lockdown.

Una narrazione sentimentale, un caleidoscopio di parole, luci, immagini, visioni, piccoli angoli poetici, momenti di intima quotidianità a Casa Lù (la casa liberamente unica) immersi nella leggerezza e nell’ironia.

Varietà attinge dagli spettacoli cult di LiberamenteUnico che riprendono vita dopo anni, portando con sé le tracce del tempo, in una danza tra passato e presente volteggiata dai protagonisti originali, accompagnati da alcuni nuovi inserimenti.

Racconta Barbara Altissimo: "Quale miglior modo di festeggiare se non in teatro con gli artisti e le persone che da tanti anni ci seguono e ci danno fiducia? E quindi che Varietà sia! Una piccola parola capace di evocare leggerezza e svago. Varietà porterà il pubblico a immergersi in una narrazione sentimentale, dove la trama non camminerà sui binari della logica ma porterà gli spettatori a vivere visioni, piccoli angoli poetici e momenti di intima quotidianità... immersi nello scintillio delle paillettes. Perché alla fine l'essenziale è proprio questo: spegnere le candeline e farsi una bella risata. Buon compleanno LiberamenteUnico!".

TEATRO ASTRA, via Rosolino Pilo 6, mercoledì 11 maggio ore 19.30, giovedì 12 maggio ore 21, WEB www.fondazionetpe.it