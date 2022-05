Domani bus e tram del centro di Torino deviati per i ministri stranieri: ecco i percorsi

Bus e tram deviati giovedì nel centro di Torino per il vertice dei Ministri degli Esteri del Consiglio d’Europa. Per motivi di ordine pubblico saranno chiuse al transito dei mezzi pubblici e privati piazza Castello, una parte di via Roma e tratti di via limitrofe. Domani cambieranno percorso le linee 3 - 13 - 15 - 55 - 56- Venaria Express, ma potrebbero rendersi necessarie altre modifiche ai percorsi che saranno comunicate da Gtt sull'home page o via social.

Di seguito le deviazioni

Linea 3.

Direzione corso Tortona: effettua l'ultima fermata per la discesa dei passeggeri alla fermata n. 598 in corso Tortona angolo corso Belgio, senza effettuare sosta di capolinea.

Direzione Vallette: effettua la prima fermata per la salita dei passeggeri alla fermata n. 570 "Regina Margherita" in corso Regina Margherita angolo corso Belgio, e segue il percorso normale.

Linea 13.

Direzione piazza Gran Madre: da via Cernaia deviata in corso Vinzaglio, corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, via Bonafous, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.

Direzione piazza Campanella: da piazza Vittorio Veneto deviata in via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, percorso normale.

Linea 15.

Direzione Sassi: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale.

Direzione via Brissogne: da corso Belgio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

Linea 55.

Direzione corso Farini: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Napione, percorso normale.

Direzione via Don Borio (Grugliasco): da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale

Linea 56.

Direzione largo Tabacchi: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Gabetti, corso Quintino Sella, percorso normale.

Direzione via Tirreno (Grugliasco): da corso Quintino Sella deviata in corso Gabetti, ponte Regina Margherita, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via. Pietro Micca – percorso normale.

Venaria Express.

Direzione Reggia di Venaria: da corso Regio Parco deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via. Pietro Micca, percorso normale.