Unito e Wipo rendono più attuale il Master in Intellettual Property

Oggi, martedì 24 maggio, alle ore 12.30 nel Salone del Rettorato, Stefano Geuna, Rettore dell’Università di Torino, Hasan Kleib, Vicedirettore generale del World Intellectual Property Organization (WIPO), Roberto Cavallo Perin, Direttore del Consorzio per la Ricerca e l’Educazione permanente (COREP) e Davide Caregnato, Direttore esecutivo della Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino, hanno firmato un accordo per arricchire il Master in Intellettual Property, attivo ormai da vent’anni, di corsi sulla proprietà intellettuale per la gestione aziendale e le piccole e medie imprese (PMI).

Il Master in Intellectual Property (www.turin-ip.com), fondato dal prof. Marco Ricolfi e diretto dal Prof. Alessandro Enrico Cogo, è attivato dall’Università di Torino con WIPO e si avvale ora anche della collaborazione con SAA-School of Management e COREP (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente) per approfondire, oltre ai temi giuridici fondamentali del diritto della proprietà intellettuale, l’interazione tra Intellectual Property (IP) ed economia, in vista dell’impiego ottimale del sistema della proprietà intellettuale per sostenere la propagazione delle nuove tecnologie, la creazione di posti di lavoro e più in generale la crescita e lo sviluppo economico.

L’Università di Torino è stata la prima università al mondo ad organizzare un Master in Intellettual Property (IP) in collaborazione con la World Intellectual Property Organization (WIPO). In oltre venti edizioni del master più di 700 allievi da tutto il mondo hanno studiato a Torino. Ogni edizione ha ospitato circa 35 tra studenti e studentesse, provenienti da almeno 20 Paesi nel mondo.

La World Intellectual Property Organization (WIPO) è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della tutela della proprietà intellettuale a livello internazionale. Si tratta di una istituzione chiave per la tutela della IP perché amministra il sistema dei trattati che, dalla fine dell’800, governano la protezione della IP nel mondo; gestisce il sistema internazionale di deposito di brevetti per invenzione, marchi, design, indicazioni geografiche; cura lo sviluppo del diritto internazionale della IP attraverso l’aggiornamento dei trattati esistenti e la stipula di nuovi trattati. WIPO inoltre è incaricata di porre in essere iniziative per diffondere la conoscenza della IP e per accrescere la capacità dei 193 Stati aderenti alla sua convenzione istitutiva di fare miglior uso del sistema della IP.

La prossima edizione del Master in Intellectual Property si svolgerà dal 29 Agosto 2022 al 27 agosto 2023, c’è tempo per iscriversi fino al il 21 Luglio 2022.

Tutte le informazioni su www.turin-ip.com