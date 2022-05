Inferno Cpr, per i 92 'reclusi' una bottiglia d'acqua al giorno: "Va chiuso, è un mostro giuridico" [VIDEO]

Una bottiglia d'acqua da un litro e mezzo al giorno, tanto d'inverno quanto in estate con 35 gradi. E' quanto spetta ai 92 ospiti del Cpr di corso Brunelleschi e rivelato dalla delegazione composta da Nicola Fratoianni, Marco Grimaldi, Alice Ravinale, Sara Diena e Valentina Cera, a seguito del sopralluogo svolto questa mattina.

Le condizioni della struttura sono pressoché le stesse da anni: ambienti vetusti e ammalorati, stanze da sei con bagni divisi dai letti da una semplice tenda creata dagli stessi ospiti e uno spiccato senso di angoscia. L'angoscia di chi, imbottito di psicofarmaci, si sente recluso senza motivo, prigioniero in un centro considerato peggiore di un carcere. Solo per non avere i documenti in regola.

Fratoianni: "Situazione migliorata, ma manca acqua"

"Sul piano della gestione dei servizi la situazione è migliorata rispetto al passato. Questi luoghi però sono mostri giuridici, senza legge e norme. Con persone rinchiuse senza sapere la ragione: vivere in questa condizione è impossibile. Persone che si ritrovano rinchiuse per non avere documenti, non per colpa loro" ha spiegato l'onorevole di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. I reclusi hanno chiesto a gran voce più acqua e il gestore si è impegnato a garantirgliela, ma a proprie spese: il capitolato di gara, infatti, prevede una sola bottiglia al giorno, anche quando le temperature sfiorano i quaranta gradi.

Attualmente sono 92 i presenti al Cpr di corso Brunelleschi, a fronte di una capienza massima di 112 persone. La comunità più rappresentata? I marocchini, con 40 uomini all'interno, seguiti da tunisini e gambiani.

Grimaldi: "Facciamo entrare il terzo settore nel Cpr"

"Proseguiremo nella nostra battaglia per chiudere questi posti o per far si che le condizioni siano le migliori possibili" ha promesso Fratoianni. Una posizione ripresa dal consigliere regionale Marco Grimaldi (Liberi, Verdi, Uguali): "All'interno del Cpr non ci sono attività, non si pratica sport o corsi di lingua italiana, non esistono momenti di relax fuori dalle celle". "Chiediamo che qui entrino soggetti terzi e del terzo settore: serve rendere trasparente questo luogo e far si che queste persone non passino le ore a prendere psicofarmaci. Ieri 45 detenuti hanno chiesto questi trattamenti e questo rappresenta alla perfezione il clima in cui vivono" ha proseguito Grimaldi, parlando a pochi metri dal mazzo di fiori che ricorda il suicidio di Moussa Balde, migrante della Nuova Guinea morto all'interno della struttura.

Ravinale: "I centri vanno cancellati dall'ordinamento"

"Il Cpr - ha sostenuto invece Alice Ravinale (Sinistra Ecologista) - è la punta di un iceberg di un sistema che non ha ragione d'essere e giudica le persone sulla base dei documenti". La consigliera comunale è rimasta colpita dalla storia di un 33enne del Bangladesh che ha viaggiato 2 anni per arrivare in Italia attraverso la rotta balcanica. Dopo 7 giorni è stato trovato senza documenti ed è quindi stato trattenuto al Centro di Permanenza per il Rimpatrio, senza capire il perché: "I centri di permanenza e di rimpatrio, visto che i rimpatri non vengono effettuati, devono essere cancellati dal nostro ordinamento" ha concluso Ravinale.