Torna la malamovida tra piazza caduti e la 'terrazza' di Moncalieri, una trentina di giovani identificati

Lo scorso fine settimana è ufficialmente iniziata l'estate degli eventi a Moncalieri, ma la città ha ripreso anche a fare i conti con gli eccessi della malamovida.

La polizia locale ha intensificato i controlli tra piazza Caduti e il parcheggio multipiano della cosiddetta 'terrazza' di Moncalieri, facendo scattare il fuggi fuggi dei ragazzi quando sono arrivati gli agenti. Nonostante questo, una trentina di giovani sono stati fermati e identificati. Forse perché temevano di essere trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

In terra, infatti, sono state trovare alcune dosi di marijuana, delle quali hanno provato a liberarsi per non incorrere in guai maggiori. E adesso in città cresce l'allarme, pensando al fatto che nelle prossime settimane il centro storico di Moncalieri sarà teatro di molte iniziative ed eventi legati alla rassegna "Ogni passo, una scoperta".