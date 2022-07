Torino, discarica abusiva scoperta e bonificata sotto il viadotto di corso Sacco e Vanzetti

Una discarica abusiva è stata scoperta e bonificata in strada della Berlia

Una vera e propria discarica abusiva è stata scoperta e bonificata in strada della Berlia a Torino, sotto il viadotto di corso Sacco e Vanzetti, grazie alle segnalazioni dei cittadini e alla sinergia tra Comune e Circoscrizione 4.

Rifiuti rimossi e area resa inaccessibile

L'area, non nuova agli abbandoni incontrollati e già interessata da diversi incendi che in passato hanno minato la tenuta strutturale del ponte, è stata resa inaccessibile e i rifiuti (tra cui molti ingombranti) sono stati rimossi: “Una volta verificata la problematica - spiega il coordinatore all'ambiente della Quattro Lorenzo Ciravegna - ho inoltrato la segnalazione alla Divisione Ambiente - Ciclo dei Rifiuti, che prontamente ha avviato un'interlocuzione con l’assessora alle politiche per l’ambiente Foglietta. A distanza di circa due mesi è stato autorizzato un intervento di bonifica dell’area e di rimozione dei rifiuti con l'installazione di una rete provvisoria e il successivo posizionamento di barriere Jersey”.

La sinergia istituzionale

A soddisfare è anche la riuscita collaborazione interistituzionale: “Si tratta – esulta ancora Ciravegna – di un importante esempio di salvaguardia dell’ambiente grazie al dialogo tra la Circoscrizione e gli uffici del Comune, che hanno di fatto eliminato un abbandono incontrollato di rifiuti su un'area pubblica”.