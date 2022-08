Più fototrappole e cassonetti della differenziata nei cortili: il piano di Moncalieri per combattere l'emergenza rifiuti

"In alcuni casi, grazie al lavoro del nostro ufficio Igiene Urbana, abbiamo registrato inefficienze del servizio, soprattutto per mancate raccolte nei giorni previsti o omessi servizi previsti dal contratto, che paghiamo non poco con le nostre bollette", ha sottolineato il sindaco Paolo Montagna. "Abbiamo messo nero su bianco le nostre lagnanze al Covar, chiedendo interventi immediati sulla ditta al fine di ripristinare l’adeguatezza del servizio in Città". Ma il primo cittadino, però, ha attaccato anche quei residenti di Moncalieri che si sono segnalati per "maleducazione civica diffusa, che origina la stragrande maggioranza dei problemi".

Vengono citati i casi in cui i cestini vengono usati per conferire sacchetti dell’immondizia, che ovviamente li intasano e fanno traboccare a terra materiale di ogni genere; i cassonetti “porta a porta” utilizzati senza differenziare i rifiuti, e ciò porta al riempimento fino alla fuoriuscita dei rifiuti dai bidoni; il vetro che viene spesso abbandonato intorno alle campane per la sua raccolta, invece che all’interno, per non parlare di chi smaltisce gli ingombranti, "buttando tutto accanto ai bidoni, tanto qualcuno prima o poi raccoglierà", attacca ancora Montagna. "Assurdamente, qualcuno pensa che fuori di casa propria sia terreno di nessuno, invece che di ognuno e di tutti".