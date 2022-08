Torino si appresta a volare nello spazio: il satellite 100% made in Italy di Argotec fotograferà la Luna [FOTO e VIDEO]

Ore 14:46, Cape Canaveral, Florida: il razzo più potente al mondo mai costruito, lo Space Launch System, non decolla. La missione Artemis I, la prima dopo lo storico viaggio di Apollo 17, è rinviata a venerdì.

La missione rinviata

Una decisione accolta con un misto di amarezza e tristezza negli uffici di Argotec, in via Cervino. Ma l'emozione e la gioia sono solo rinviati di qualche giorno. Sì, perché è proprio nel quartiere Borgo Vittoria che ha sede la space company che si appresta a entrare nella storia dell'aerospazio: nella missione Artemis I che riporterà l'uomo sulla Luna, l'unico satellite europeo presente è stato infatti ideato, progettato e realizzato in questi laboratori. Torino si riscopre protagonista non solo nel mondo, ma nello spazio. Il satellite ArgoMoon

Si chiama ArgoMoon il micro satellite torinese che avrà come compito principale quello di validare tecnologia in orbita, catturare immagini il più nitide possibili del secondo stadio del vettore Icps. In pratica di documentare la missione. Un orgoglio per il nostro Paese. A guidare il satellite un complesso sistema di navigazione basato su algoritmi: ArgoMoon dovrebbe arrivare a destinazione (vicino alla Luna) dopo tre giorni e mezzo di navigazione.



Un processo piuttosto delicato, come ogni step di questa missione volta a "preparare" il ritorno dell'uomo sulla Luna. A testimoniarlo il problema riscontrato in uno dei quattro motori, l'Rs25, che ha costretto i tecnici della Nasa a rinviare il lancio. Procedure seguite con apprensione anche dagli uffici di Torino, dove è nato il satellite ArgoMoon, gioiello dell'ingegneria spaziale italiana. Argotec investe su Torino