"Arriva la regina Elisabetta!". E a Torino fecero rimuovere le auto che intralciavano il corteo [FOTO]

Emergono nuove testimonianze, anche curiose, sul passaggio della regina d'Inghilterra Elisabetta II a Torino, ospite in città per le celebrazioni del centenario dell'Unità d'Italia. E così, dall'archivio dei Vigili del fuoco, salta fuori che per garantire la sicurezza dell'evento furono anche fatte rimuovere alcune automobili lasciate in divieto di sosta.

I pompieri e quel 9 maggio 1961

In particolare, il 9 maggio 1961 a finire nei guai fu una Fiat 1100 che, come testimonia la relazione lasciata ai posteri da chi è intervenuto. Una scrittura fatta con penna blu, ordinata e precisa, a occupare poche righe su un quaderno. "era stata lasciata a parcheggiare in un posto ove l'autorità aveva predisposto il blocco stradale per il corteo di Sua Maestà la regina d'Inghilterra. Veniva rimossa e (collocata? non è leggibile) in altro parcheggio sul lato della piazza verso via Roma".

Dieci minuti, dalle 13,32 alle 13,42

Sono stati necessari dieci minuti in tutto, dalle 13,32 alle 13,42. Quindi il rientro in caserma. Insomma, la vettura se ne stava lì, a sfidare il passaggio del corteo britannico.

Chissà che faccia avrà fatto il legittimo proprietario quando ha realizzato che la storia era passata a pochi metri dalla sua macchina. E lui ha rischiato di intralciarla.



