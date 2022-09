Patto Italia-Francia: carabinieri e gendarmi insieme per i pattugliamenti sui territori di confine

Nuove regole per i servizi di pattugliamento congiunti sul confine italo–francese : la firma in calce al Disciplinare Operativo è stata posta questa mattina presso il comando provinciale dei carabinieri di Torino, alla presenza del Generale di Brigata Claudio Lunardo , Comandante provinciale dei carabinieri di Torino e del Comandante del Gruppo della Gendarmeria Dipartimentale della Savoia, con sede a Chambery, Colonnello Frédéric Allamand .

Ma la competenza che riguarda i flussi migratori rimarrà totalmente in capo alla Polizia di Frontiera. " I pattugliamenti prendono origine dall'accordo di Lione firmato dai rispettivi ministri nel 2012 e punta a mantenere la sicurezza lungo la fascia di confine. Una cornice giuridica all'interno della quale ci muoveremo, in particolare con la Compagnia carabinieri di Susa, che svolgerà i pattugliamenti con i colleghi della gendarmeria, sotto la regia del Centro di coordinamento di frontiera di Modane ", dice Lunardo. Che poi aggiunge: " Cominceremo dalle prossime settimane, anche sulle piste da sci, nella prossimità dei cittadini ".

L'obiettivo è amalgamare sempre di più servizi e operazioni che sono piuttosto simili. " Vogliamo fare prevenzione, ma anche fornire una risposta al cittadino - aggiunge Lunardo - sia agli italiani in Francia che agli stranieri sul nostro territorio. E cercheremo di intercettare tutte le necessità ".

Lotta alla criminalità e ascolto dei cittadini

"Siamo particolarmente fieri e onorati di questo disciplinare - aggiunge Allemand - Raccolgo il frutto del lavoro fatto da chi mi ha preceduto. Si lavora sempre meglio quando ci si conosce e per conoscersi è necessario incontrarsi. Proseguiamo nella nostra lotta congiunta contro la criminalità e al servizio della popolazione, in periodo in cui i flussi attraverso il confine sono sempre di più. Siamo i primi comandi a stringere un legame così stretto, tra Italia e Francia".