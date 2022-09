Alla Mandria golf fa rima con solidarietà: raccolti 33 mila euro per Fondazione Paideia

Martedì 20 settembre si è disputata al Circolo Golf Torino La Mandria la sesta edizione di “ProAm Paideia”, gara di golf solidale a favore della Fondazione Paideia, organizzata in collaborazione con PGA Italiana.

In occasione dell’evento sono stati raccolti 33.000 euro, il cui ricavato sarà destinato al sostegno dei bambini con disabilità e delle loro famiglie seguite al Centro Paideia, progetto inaugurato nel 2018 dalla Fondazione Paideia.

Il torneo ha visto la partecipazione entusiastica di 130 giocatori, al termine del quale sono stati premiati i campioni sociali della “ProAm Paideia” 2022: al primo posto netto Corrado De Stefani, Roberto Samuelly, Rossella Bertone, Federico Testù e Mario Testù, mentre al primo posto lordo si sono piazzati Giancarlo Ferrero, Giorgio Tadolini, Matteo Tadolini, Filippo Campigli, Massimiliano Campigli.

"La “ProAm Paideia” – spiega Fabrizio Serra, Direttore di Fondazione Paideia –rappresenta una straordinaria occasione di solidarietà per tutte quelle persone che, attraverso lo sport, sostengono un’iniziativa come questa all’insegna dell’impegno e della generosità. Il sostegno ricevuto ci permette, così, di offrire un valido aiuto ai tanti bambini con disabilità e alle loro famiglie che incontriamo ogni giorno al Centro Paideia, uno spazio di assistenza e riabilitazione ma anche di socializzazione e inclusione, capace di regalare momenti felici e occasioni di svago per tutti".