Il circo omaggia Fellini con "Gelsomina Dreams": tre repliche al Teatro Colosseo

Gelsomina Dreams, dichiarato omaggio al genio di Federico Fellini, è un viaggio onirico in bilico tra amarcord circensi ed elementi di teatralità, tra spiritualità e caratterizzazione. Sulla scena gli artisti di compagnia blucinQue, diretti da Caterina Mochi Sismondi.

Lo spettacolo - in scena al Teatro Colosseo giovedì 27 ottobre alle 20 e poi in replica venerdì 28 e sabato 29 ottobre alle 21.30 - offre l’occasione di rivivere il grande amore per il circo così tanto evocato da Federico Fellini nelle sue produzioni, uno spazio simbolico in cui convergono mitico e profano, danza suono e poesia. Sulla scena si mescolano danza, musica dal vivo e circo contemporaneo. Protagonisti i performer Elisa Mutto, Alexandre Duarte, Federico Ceragioli, Vladimir Ježić e Michelangelo Merlanti, affiancati dall'attore Ivan Ieri e dai musicisti Beatrice Zanin al violoncello ed elettronica e Niccolò Bottasso a violino, tromba ed elettronica, con la partecipazione di Paolo Stratta e della piccola Nina Carola Stratta nell’apparizione della Gelsomina bambina.



Gli artisti si muovono in un’ambientazione sospesa e senza tempo, che allude a un set cinematografico dismesso di felliniana memoria. In esso trovano spazio luci e scenografie abbandonate, scheletri di strutture praticabili, oggetti scenici che richiamano l’universo al contempo mitico e profano dell’immaginario felliniano, “strumenti musicali” come un organetto di Barberia e un vecchio carillon campionato e suonato in scena dagli interpreti. Qui prende vita una Gelsomina, giovane donna eterea e visionaria, sognatrice e portatrice di un sentire cangiante e in continua evoluzione.



Informazioni: www.teatrocolosseo.it