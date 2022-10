Dolcetto o scherzetto? Il 30 e 31 ottobre "Grugliasco Halloween fest” al parco "Le Serre"

Nel dettaglio, domenica 30 ottobre dalle 14,30 alle 18,30 “Monster Park” con vampiri, zombie, streghe e altri personaggi che sfileranno in costume e lunedì 31 ottobre dalle 21 alle 3 “The Noizy Circus” al Teatro Le Serre, un dance party per festeggiare insieme. L'ingresso è gratuito.

“Go Halloween 2022” è la festa organizzata da Go Oratorio per lunedì 31 ottobre dalle 18,30 alle 22,30 presso l'oratorio Go, in viale Giustetti 12 e riservata ai ragazzi delle medie.