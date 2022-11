Pranzo Uefa tra Juve e Psg: bagno di folla e ironia per Agnelli e Al-Khelaïfi al Cambio [FOTO e VIDEO]

E' iniziato alle 13 e si è concluso qualche minuto prima delle 15 il pranzo Uefa tra le delegazioni di Juventus e Psg, a poche ore dalla sfida di Champions League. Presenti, oltre ai dirigenti delle due squadre, il presidente bianconero Andrea Agnelli e il "collega" Nasser Al-Khelaïfi.

Travolti dall'affetto della gente

Entrambi sono stati letteralmente travolti dall'affetto di una folla di curiosi ritrovatasi davanti al Cambio, ristorante che la Juve sceglie per ospitare le delegazioni delle squadre europee. Nessun commento da parte del presidente Agnelli, mentre l'imprenditore quatariota, famoso in tutto il mondo per la grande disponibilità finanziaria, è stato invitato goliardicamente a fare bonifici ai presenti.

L'ironia di Arrivabene

Si è invece concesso una battuta Maurizio Arrivabene, a.d. della Juventus ed ex della Ferrari. Il dirigente ha infatti risposta "si" alla richiesta dei tifosi di Maranello di cacciare Mattia Binotto, team principal di Ferrari, nel mirino delle critiche per lo scarso rendimento della Rossa. Una battuta, come confermato dallo stesso Arrivabene, che già in passato aveva risposto "lo paghi tu l'altro" a chi gli chiedeva di cacciare Massimiliano Allegri.



Amarcord per l'ex Blanc

Momento Amarcord per Jean Claude Blanc, oggi direttore generale del Paris Saint Germain, ma anche ex Ad della Juventus dal 2006 al 2009, post Calciopoli: "Per me è sempre speciale incontrare la Juve".

Ressa per le foto con Messi e Mbappè

Grande folla anche fuori dall’hotel Principi di Piemonte dove circa 200 persone si sono ritrovate nei pressi del pullman per poter scattare una foto a Messi, Mbappè e compagni. La polizia presidia l’area e la viabilità è modificata a causa delle tante persone presenti.

Scritte contro la Juve in piazza Vittorio

Un migliaio di tifosi del PSG si è ritrovato tra piazza Vittorio Veneto e la Gran Madre, sorvegliato da Digos e blindati della polizia. Gli ultras partiranno dal Valentino in direzione Allianz Stadium verso le 18.30 circa. Comparse scritte contro la Juve sui muri.