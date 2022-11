La caccia alla volpe era per finta, ma la caduta da cavallo è stata vera: infortunio nel Canavese per il sindaco di Alassio

Al galoppo per la caccia alla volpe (simulata), Marco Melgrati è incappato in una caduta che gli ha procurato una frattura alla clavicola. Il sindaco di Alassio stava partecipando ad un evento in realtà ecologico, perché si tratta di una gara tra ostacoli naturali e fossi, con la presa simbolica della volpe che altro non è che un codino legato al braccio di un cavaliere nella parte della preda. Qualcosa, però, è andato storto: il cavallo di Melgrati si è sbilanciato sprofondando in una buca e lo ha sbalzato bruscamente sul terreno.

Il fatto è avvenuto nella zona del Castello di Mercenasco, fra le colline del Canavese, ad un paio di chilometri dal Lago di Candia. Il sindaco cavallerizzo si è rialzato ed ha ripreso la competizione, trottando per un'ora circa, ma il dolore si è fatto più fitto. Visitato da un medico che si trovava nella compagnia, è stato poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea da dove, dopo Tac, raggi e gli accertamenti del caso, è stato dimesso per far rientro nella Città del Muretto.

Melgrati, oltre al danno alla spalla sinistra, ha riportato anche tre costole inclinate. A stretto girò sarà sottoposto ad un'operazione per il riallineamento anatomico della clavicola.