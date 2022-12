Settimo Torinese, una serata del Rotary per sostenere la ricerca di Candiolo [FOTO]

Ancora una serata a sostegno della ricerca contro il cancro portata avanti dall'Istituto di Candiolo. Settimo Torinese (e la sua delegazione locale del Rotary) ha confermato l'impegno in questo senso e lo ha fatto richiamando tutti coloro, rappresentanti del territorio e non solo, in grado di dare una mano. L'obiettivo? L'acquisto di un nuovo strumento da mettere a disposizione dei ricercatori.



"Conoscere meglio il nemico che combattiamo è il modo per trovare cure migliori - dice Caterina Marchiò, professore associato di anatomia patologica che lavora all'Istituto di Candiolo - ecco perché un sequenziatore ad alta capacità ci permetterà di leggere ancora meglio le molecole tumorali, permettendo diagnosi ancora più precise".