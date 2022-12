A Borgo Po e Cavoretto, strade invase da piante e arbusti

Strade collinari e pre-collinari in zona Borgo Po e Cavoretto hanno bisogno di una rinfrescata. Si tratta di tratti come quello in viale Seneca prevalentemente frequentati sia da residenti sia cittadini che nei weekend si recano nei numerosi parchi e boschi presenti sulle colline torinesi.

Tratti che sono tuttavia invasi da piante e arbusti infestanti che riducono la sezione di entrambe le corsie, rendendole pericolose, soprattutto nei tratti in curva. “I marciapiedi in molti casi non sono praticabili e i pedoni sono costretti a transitare nella carreggiata. Invece di prevedere interventi di pulizia dei margini delle strade, si è preferito installare dei cartelli che invitano a moderare la velocità, segnalando la presenza di arbusti sporgenti. Molto spesso le rive e i margini che costeggiano aree boscate vengono utilizzati come discariche” spiegano i consiglieri della Circoscrizione 8 Matteo Tabasso e Claudia Amadeo (Torino Bellissima) in una mozione presentata nell’ultimo Consiglio.

Nella stessa mozione chiedono si rivolgono al Presidente e ai coordinatori per “attivarsi affinché venga effettuata una ricognizione delle strade collinari e vengano messi in atto interventi volti a rimuovere le piante e gli arbusti infestanti che invadono le carreggiate collinari”.