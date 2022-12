Regio, "Non c'è due senza tre": il teatro lirico cittadino punta a ospitare di nuovo Riccardo Muti

Il Teatro Regio di Torino prepara il ritorno di Riccardo Muti. Il maestro, che a novembre ha diretto il Don Giovanni con la regia della figlia Chiara, potrebbe essere di nuovo ospite del teatro lirico cittadino il prossimo anno.

"Il rapporto con il maestro Muti è stato straordinariamente positivo", ha dichiarato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, alla conferenza stampa sulla riconferma di Reale Mutua come socio fondatore del Regio. "Personalmente auspico che il Maestro Muti possa considerare la possibilità di tornare a Torino". "A oggi non si possono fare annunci - ha concluso - ma si sa che non c'è due senza tre".

Da Reale Mutua 2,1 milioni in tre anni