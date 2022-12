Piazza Carducci brinda al 2023. Miano: “Per l’estate pronta per essere vissuta dai cittadini”

Festa di Natale in piazza Carducci, per una fetta di città che cerca il rilancio

Piazza Carducci gremita di persone per il brindisi di Natale. Ieri si è infatti tenuto il concerto natalizio della Banda dei Vigili Urbani e il Coro Gospel della Gipsy Musical Academy. Un’occasione per scambiarsi gli auguri tra cittadini, commercianti e amministratori della Circoscrizione 8.

“Un centinaio di persone che hanno potuto assistere al concerto, bere cioccolata calda e curiosare tra i manufatti degli artigiani. Direi buona la prima”, commenta la presidente dell’associazione commercianti, Alessandra Girardello.

“Con questo momento celebrativo guardiamo al futuro di piazza Carducci - commenta il presidente della circoscrizione, Massimiliano Miano - una piazza riqualificata per essere vissuta dai cittadini”.

"Un'iniziativa che dimostra l'impegno di cittadini, amministratori e commercianti nel voler rilanciare l'intera area" aggiunge il coordinatore Dario Pera.

Un'area dedicata alle attività sociali (e arriva la festa di via)

Dal prossimo anno, la Circoscrizione mira proprio a dare l’impronta di un’area dedicata alle attività sociali. “A marzo dovrebbe tenersi il primo mercatino tematico dell’antiquariato che vorremmo fare una volta al mese”.

Il resto degli eventi saranno organizzati principalmente con l’associazione Sul filo di Via Nizza. “Inaugureremo con loro con la prima festa di via che si terrà sempre a marzo”.

Gli ultimi interventi

Per quanto riguarda gli interventi strutturali presto saranno sostituiti gli alberi che non hanno attecchito e che in passato hanno suscitato diverse polemiche. “Sono in garanzia e li sostituiremo in questo periodo”, conferma Miano.

Iren intanto concluderà il cantiere attivo sul lato Oviesse. “Una volta terminato l’ultimo cantiere aperto sul teleriscaldamento per la primavera avremo anche le isole ecologiche. Infine, si chiuderà il pezzo di pista ciclabile che congiunge le due parti di via Nizza”.

Insomma, tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate 2023, l’obiettivo è avere una piazza Carducci pronta per ospitare le attività per cui è stata ideata.