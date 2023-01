Teatro Carignano, debutto nazionale per "Hedda Gabler" di Ibsen con la regia di Kriszta Székely

Lo spettacolo "Hedda Gabler" debutta in prima nazionale a Torino, al Teatro Carignano. Il testo di Henrik Ibsen, portato in scena per la stagione del Teatro Stabile dalla regista Kriszta Székely, prenderà forma sul palco alle 19.30 di giovedì 12 gennaio e verrà poi replicato fino a domenica 15 gennaio. La rappresentazione sarà in lingua ungherese con soprattitoli in italiano.

La regista ungherese, artista associata del TST, ha per l'occasione riscritto e attualizzato uno dei più grandi testi di fine Ottocento. Lo sfondo sul quale si svolge la storia è quello di un mondo in crisi, dove tutti vedono nel denaro l’unica fonte di salvezza, il timore più grande è quello di perdere il proprio status sociale e l’amore e i rapporti personali si sgretolano giorno dopo giorno. Ma si può vivere senza sentimenti e privi di ideali? È questo il dilemma intorno al quale ruotano i personaggi del dramma ed è questo l’interrogativo che assedia la protagonista. Ambivalente e complessa, Hedda è uno dei personaggi più carismatici, febbrili e seduttivi della letteratura drammatica: altèra, gelida e quasi distaccata, è pienamente consapevole delle bugie e dell’ipocrisia altrui, ma non riesce a prenderne davvero le distanze. Nella sua aristocratica arroganza appare solida e sembra che nulla le manchi davvero, tranne l’essenziale.



Scrive Kriszta Székely: "Hedda Gabler è uno dei personaggi femminili più misteriosi nella storia della drammaturgia teatrale, un Amleto al femminile difficilissimo da interpretare. Intravedo in lei tante cose che rendono poliedrica la sua personalità, è diversa dalle donne che siamo abituati a conoscere. È estremamente bella e intelligente, quasi perfetta, ma nasconde in sé tanti segreti, squarci, lati oscuri e repressioni. Quando un amore del passato inaspettatamente ripiomba nella sua vita, il ghiaccio comincia a rompersi, sulla superficie vulnerabile della sua perfezione artificiale".



TEATRO CARIGNANO, piazza Carignano 6, dal 12 al 15 gennaio 2023. Orari degli spettacoli: giovedì e sabato ore 19.30; venerdì ore 20.45; domenica ore 15.30. Info: telefono 011 5169555 / Numero verde 800 235 333. Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it