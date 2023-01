Bando mense scuole Torino, 4 ditte vincitrici del nuovo appalto da 150 milioni

Al via il nuovo corso della ristorazione scolastica. Ieri sono stati ufficialmente assegnati alle 4 ditte, sulle sei ammesse alla gara, gli otto lotti del nuovo bando mense: a Ladisa S.r.l. (lotti 1 e 3), Eutourist New S.p.A. Soc. Unipersonale (lotti 2 e 6), Camst Soc. Coop. a r.l. (lotti 5 e 8) e Vivenda S.p.A. (nuovo ingresso, lotti 4 e 7). Le nuove aziende subentreranno, in base alle tempistiche previste dal codice dei contratti pubblici, entro i prossimi due mesi.

150mln di euro per il bando 2023-2027

Il nuovo appalto mense, che avrà una durata quinquennale dal 2023 al 2027, ha un valore economico totale di 150 milioni di euro. La novità introdotta dalla giunta Lo Russo è che la gara non prevedeva ribassi economici: il prezzo base era di 5.50 per ogni pasto, a cui si aggiungevano due euro per le derrate fresche e 0.30 per le merende. Tra gli assi del nuovo bando più cucine nei pressi delle scuole, la metà del cibo di origine biologica, menù studiati anche da grandi chef.

7 mln di pasti all'anno