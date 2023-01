Fermata la banda dei rapinatori di orologi di lusso: l'ultimo "colpo" valeva 10mila euro

L'ultimo colpo lo avevano messo a segno in via Drovetti, in piena Cit Turin, ai danni di un uomo di 64 anni, fermato e derubato di un orologio da diecimila euro. Al polso aveva infatti un Philip Zepter Saltarello che gli è stato sottratto da due giovani stranieri: la scusa per avvicinarlo? La richiesta di scattare una foto col cellulare, consegnandogli lo smartphone per eseguirla.



Ma al momento di riprendere il telefonino, ecco che i due lo hanno aggredito, rubandogli con violenza l'orologio subito messo nel mirino per il suo valore. Una dinamica simile a quanto già successo poco prima di Capodanno in via Andrea Doria a un altro uomo di 63 anni, rapinato del suo Jaeger - LeCoultre Reverso Duoface del valore di oltre 11mila euro.

Le indagini, condotte dagli agenti di Polizia della Squadra Mobile della Questura di Torino, anche attraverso l’uso di filmati dei sistemi di videosorveglianza di diverse attività commerciali, sono riuscite a individuare i due rapinatori durante la fuga, circoscrivendo così la zona in cui di solito vivevano e operavano.

Uno dei due è stato rintracciato vicino a Porta Nuova mentre incontrava altri due stranieri. Tra questi, uno dei due è stato riconosciuto come l'altro rapinatore di via Drovetti.

E' così scattato il pedinamento dei tre. Al momento di avvicinare una nuova potenziale vittima sempre con la scusa di scattare loro una foto, le forze dell'ordine sono entrate in azione e li hanno fermati. Anche grazie alla conferma da parte delle vittime che hanno riconosciuto i volti dei rapinatori, la Polizia ipotizza che due dei tre fermati siano gli autori della rapina del 10 gennaio e, uno solo dei due, anche di quella del precedente 30 dicembre, in concorso con un complice non ancora identificato.