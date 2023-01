Manutenzione strade: partiti i lavori per coprire crepe e buche in strada Santa Lucia

Sono partiti gli interventi di ripristino dell'asfalto, ormai rotto da numerose buche, in strada Santa Lucia.

"Purtroppo ancora con tacconi e asfalto a freddo di durata limitata - come spiega il coordinatore Roberto Passadori -. Meglio di niente, la strada sarà più sicura e per quest'anno la quasi assenza di fondi per la manutenzione, non offriva alternative".

Strada Santa Lucia è una delle numerose strade collinari e pre collinari che necessitano di un urgente di rifacimento del manto stradale e già segnalate dalla Circoscrizione 8 per la manutenzione straordinaria: l’area del parcheggio dietro la Gran Madre di Dio, strada comunale san Vito Revigliasco, da corso Lanza a viale Curreno, strada dei Ronchi e strada dei Ronchi ai Cunioli Alti, strada santa Margherita, strada Guido Volante, viale XXV aprile, strada val Pattonera, strada dal Ponte Isabella a San Vito, strada San Vincenzo, strada ponte Verde, via Volturno.

"Impieghiamo tutte le risorse disponibili per mettere in sicurezza strade e marciapiedi di un territorio di oltre 135 mila abitanti - aggiunge il presidente Massimiliano Miano -. Lo dico da tempo e lo confermo: occorre prevedere da parte della città una straordinaria dedicata esclusivamente alla collina. Spero che nell'imminente approvazione di bilancio ci possa essere un segnale positivo".