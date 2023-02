Santena, ripristinato il semaforo sul Ponte del Banna

Ripristinato il semaforo sul Ponte del Banna. Possono tornare a circolare scuolabus e autobus di linea in via Cavour in direzione Trinità. Dopo circa una settimana di blocco, da oggi il capolinea del 45 torna in piazza Carducci. I tecnici sono infatti riusciti a scoprire il problema del mal funzionamento del semaforo che regola il traffico dei mezzi pesanti sul Ponte Banna: «La scheda che gestisce il senso unico alternato in presenza di pullman è stata riparata - spiega Giovanni Iazzuzzi, consigliere di maggioranza con deleghe alla viabilità - Da giovedì scorso era rimasto spento perché non riusciva a rilevare l’arrivo di mezzi pesanti, causando quindi ingorghi e possibili sinistri».