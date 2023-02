Sfondata la vetrina della Libreria Belleville in San Salvario

La porta d’ingresso con il vetro in frantumi, sfondato per portare a termine un furto. Così si presentava ieri pomeriggio la nuova libreria Belleville di piazza de Amicis, che aveva inaugurato con tanto entusiasmo solo pochi mesi fa.

"Le sorprese di cui faresti volentieri a meno"

A segnalare l’accaduto in un post su Facebook è la stessa libreria: “Le sorprese del lunedì pomeriggio, quelle di cui faresti volentieri a meno”.

“Sono tantissime le librerie in San Salvario, ogni angolo di quartiere ne ha una - commenta Augusto Montaruli, presidente dell’Anpi Nicola Grosa sull’accaduto - E ci va coraggio in questa impresa, molto al femminile.

A volte il coraggio va premiato, soprattutto se ti spaccano la vetrina e rubano quel che c’è da rubare. In una libreria. E non ci va coraggio per questa impresa".

"Andate a comprare un libro per solidarietà"

“Oggi vado da Belville e compro un libro. Non ci va coraggio, solo così per gratitudine e solidarietà. Fatelo anche voi” invita infine l’ex amministratore della Circoscrizione 8.