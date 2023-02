Domani sbarca per la prima volta a Torino il World Anthropology Day

Giunto alla quinta edizione, sbarca per la prima volta a Torino il World Anthropology Day, l’evento che dal 16 al 18 febbraio 2023 porterà l’antropologia in città, mostrandone le applicazioni pratiche e le intersezioni con altre professioni e discipline. Gli eventi, tutti gratuiti, sono organizzati dai dipartimenti di Culture, Politica e Società (CPS) e di Filosofia e Scienze dell’Educazione (DFE) dell’Università di Torino.

Il World Anthropology Day è un’iniziativa promossa a livello globale dall’American Anthropological Association che dal 2019 viene organizzata anche in Italia per iniziativa dell’Università di Milano- Bicocca, in partnership con atenei e partner pubblici e privati.

Gli appuntamenti, 8 incontri, 2 passeggiate e un laboratorio, ruotano attorno a 10 macro-temi: Abitare, Ambiente, Arte e performance, Cibo, Corpo, Genere, Migrazioni, Patrimonio, Salute e Sport. Le location e i quartieri delle attività sono luoghi rappresentativi e simbolici della città, adatti ad accogliere l’idea di un’antropologia pubblica e accessibile, tra cui il quartiere di Porta Palazzo e Borgo San Paolo, il Cinema Massimo, la casa del quartiere Cecchi Point, la libreria di genere Nora book & coffee.

Programma

Giovedì 16 febbraio il festival si aprirà alle 17.00 al Cecchi Point con un gioco di ruolo che ha l’obiettivo di creare un confronto sul rapporto tra il centro e la periferia. L’attività è pensata per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni. L’evento è gratuito ed è aperto al pubblico, con un massimo di 20 partecipanti per volta, con la possibilità di assistere come osservatori.

Alle 20.30 presso il Piccolo Cinema verrà proiettato un documentario sulla decostruzione degli immaginari di montagna. L’evento sarà l’occasione per confrontarsi, con chi abita la città, sui temi dell’immaginario montano, evidenziando aspettative e contraddizioni. Il dibattito verrà condotto da dottorandi e dottorande delle Università di Torino e Milano-Bicocca.

Il 17 febbraio alle 10.30 si terrà il Migrantour nel quartiere di Porta Palazzo. Un itinerario urbano condotto da cittadine e cittadini migranti per favorire il dialogo interculturale in un’area di Torino particolarmente significativa. In questa passeggiata, sarà presente Amarilli Varesio, cantautrice e dottoranda in antropologia, autrice del libro “Porto Palazzo”.

Alle 18.00 sono previste delle proiezioni di video etnografici presso il Cinema Massimo, documentari realizzati da alcuni studenti e studentesse del corso di Antropologia Culturale ed

Etnologia dell’Università di Torino.

Sempre alle 18.00 si terrà un incontro a CasArcobaleno dove si discuterà di omogenitorialità con un

approccio interdisciplinare. L’incontro prevede la partecipazione di attivisti e attiviste, rappresentanti di associazioni e dell’antropologo Francesco Remotti.

Alle 19.00 ci sarà una mostra di fumetti su tematiche ambientali ai Bagni Pubblici di via Agliè. Si tratta di un dialogo tra antropologia e fumetto a partire dalla mostra di tavole e illustrazioni “Fumetti e Miti emergenti”, che affronta le problematiche della crisi climatica. La mostra verrà ospitata per tutto il mese di febbraio.

Il festival si chiuderà il 18 febbraio con un tour alle ore 12.00 a Borgo San Paolo alla scoperta di saperi e sapori peruviani insieme a portavoce di associazioni peruviane attive in città.

Alle ore 18.00, presso il Nora book & coffee, verrà presentato il nuovo progetto editoriale AceTonico con una discussione tra la redazione e il Prof. Andrea Ravenda.

Il festival si concluderà alle ore 20.00 presso il Caffè Elena, dove si discuteranno tematiche antropologiche seguendo le modalità dei caffè filosofici.