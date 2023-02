Attualità |

Final Eight di Coppa Italia di Basket: a Torino è tempo di palla a due. E l'entusiasmo esplode tra cori, palloncini e selfie con Andrea Meneghin

Già al Pala Olimpico le tifoserie di Brescia, Milano, Varese e Pesaro che si contendono il trofeo

I tifosi all'ingresso del Pala Olimpico per le Final eight di Coppa Italia di basket

E' già palla a due per le Final Eight di Coppa Italia di basket a Torino. Proprio in questi minuti prende il via la prima gara tra Olimpia Milano (campione in carica) e Germani Brescia, con Amedeo Della Valle a calcare almeno virtualmente lo stesso parquet che vide il padre Carlo scrivere pagina di storia della palla a spicchi, da queste parti. Si comincia con Milano contro Brescia In serata sarà la volta di Varese contro Pesaro, mentre dall'altra parte del tabellone si sfideranno Virtus Bologna e Reyer, mentre l'ultimo quarto sarà quello tra Derthona (unica traccia di Piemonte in questa competizione) e Trento.Il clima si è andato via via scaldando, in piazza d'Armi. Con il Pala Olimpico che scopre una nuova veste (anche se non è la prima volta che ospita il grande basket) dopo le recenti versioni legate alle Atp Finals di tennis e a Eurovision. Entusiasmo alle stelle Tanto entusiasmo, soprattutto da parte delle tifoserie ospiti. I sostenitori del Brescia sono arrivati in gruppo, cantando e liberando in cielo palloncini bianchi e blu. Agguerritissimi anche i tifosi di Varese che, anche se in anticipo di alcune ore sull'inizio del loro quarto di finale, già intorno alle 17.30 si sono dati appuntamento fuori dal palazzetto.



E tra le persone comuni si aggira anche Andrea Meneghin, campione con la nazionale e proprio con la maglia di Varese. Tanti i selfie e i saluti per chi lo incrocia e lo riconosce.

Massimiliano Sciullo

