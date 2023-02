Il Comune di Torino a misura di disabile: nuova rampa per Sala dell'Orologio

Dopo diverse settimane di lavori la Sala dell'Orologio, dove si svolgono la maggior parte delle commissioni consiliari, diventa accessibile da entrambi i lati per i disabili e per chi ha problemi di deambulazione. Sono terminati negli scorsi giorni gli interventi di costruzione della rampa, che "cancella" così i tre gradini dell'ingresso dal lato destro degli uffici bilancio. Ad annunciare la novità ieri il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò, che commenta: " E’ stato realizzato uno scivolo fatto a regola d’arte e molto bello, era ora. Primo problema risolto, 16 mesi di attesa ”.

"È un traguardo notevole, - commenta la presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo - perché non è da oggi che esiste un problema di accessibilità per quella sala". Sinora, se erano previste commissioni con persone con disabilità, si era obbligati ad utilizzare la Sala Carpanini. "La fruibilità - prosegue la numero 1 della Sala Rossa - è garantita per tutti, anche senza necessità di preavviso: il Comune è la casa di cittadini".

