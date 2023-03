Nichelino, riapre dopo sei mesi la palestra della scuola Gramsci

Ci sono voluti sei mesi, ma alla fine Nichelino si riappropria di una delle sue eccellenze sportive. Riapre finalmente la palestra della scuola Gramsci, dopo i guai causati dalle infiltrazioni causate dalla bomba d'acqua di fine agosto, che avevano rovinato il parquet.

Tornano a casa le squadre di basket e volley

La chiusura aveva costretto le squadre sportive dilettantistiche della città a trovare un'altra sistemazione, perché in città non ci sono altre palestre regolari. Così, le società di volley, basket e calcio A5 erano state provvisoriamente sistemate in altre sedi, tra cui Torino e Vinovo, grazie agli accordi trovati tra l'assessore Di Lorenzo e l'omologo della giunta Lo Russo, Mimmo Caretta, oltre che con il sindaco di Vinovo Gianfranco Guerrini.

"Siamo riusciti, dopo aver tolto il pavimento rovinato a ripristinare quello vecchio in linoleum. L'operazione ha richiesto anche un piccolo intervento di aggiustamento, finanziato dall'amministrazione per rendere la palestra utilizzabile anche dal Volley", ha spiegato l'assessore allo Sport Francesco Di Lorenzo.

"Primo passo verso il ritorno alla normalità"

"Questo è il primo importante passo per tornare alla normalità, in attesa che il problema infrastrutturale riguardante la scuola sia risolto e poter quindi tornare al pavimento originario in parquet", ha aggiunto l'assessore, che sta seguendo la vicenda assieme al collega all'Edilizia scolastica Alessandro Azzolina.