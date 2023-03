Nel Canavese arriva "Mobile Angel", un smartwacht a supporto delle vittime di violenza

Per le donne vittime di maltrattamenti arriva un "Mobile Angel", un orologio che con un sistema di allarme avvisa immediatamente la Centrale Operativa dell'Arma in caso di bisogno. La Procura di Ivrea e il Comando provinciale Carabinieri di Torino hanno sottoscritto nelle scorse settimane un protocollo, da oggi è operativo nell’ambito dei Comandi Compagnia Carabinieri di Ivrea, Chivasso e Venaria.

"Una stanza tutta per sé"

Grazie al contributo di Fondazione Vodafone Italia e Soroptimist di Ivrea, verrà consegnato uno smartwacht alle donne vittime di violenza. Mobile Angel mette a disposizione dei Carabinieri uno strumento per poter intervenire tempestivamente. Allo stesso tempo, consente di accrescere la percezione di sicurezza da parte delle donne che in passato hanno subito maltrattamenti. Dopo Napoli, la sperimentazione è stata estesa a Milano e Torino. Grazie a Soroptimist Italia nel 2014 è stato avviato il progetto “Una stanza tutta per sé”, un'apposita stanza per l’audizione della donna che denuncia atti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto violento in un ambiente protetto per un approccio meno traumatico con gli investigatori.

"Più sicurezza per le vittime"

"Con questo progetto - dichiara il Gen. B. Claudio Lunardo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino - sarà possibile aumentare la percezione di sicurezza da parte delle vittime, che potranno contare su interventi tempestivi a fronte di situazioni di emergenza, infondendo loro serenità e fiducia e agevolando il percorso di riappropriazione degli spazi di libertà e autonomia, spesso lungamente compromessi da vessazioni, intimidazioni e violenze”.