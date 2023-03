Valsusa Filmfest al via il 1° aprile con Alberto Bertoli

Il Valsusa Filmfest al via il 1° aprile.

Festival cinematografico e culturale di comunità con 19 eventi in 8 comuni della Valle di Susa, un evento a Giaveno in Val Sangone e un evento a Torino, con proiezioni delle opere selezionate per il concorso cinematografico, due spettacoli teatrali, presentazioni di libri, altri eventi e proiezioni fuori concorso.

Il titolo dell’edizione è “Eppure il vento soffia ancora”, ispirato alla canzone “Eppure soffia” di Pierangelo Bertoli, e l’apertura del 1° aprile sarà con il concerto-spettacolo di Alberto Bertoli in duetto virtuale con la voce del padre, unico evento a pagamento dell’ampio programma.

Tra gli ospiti principali di questa edizione il giornalista e reporter di guerra Domenico Quirico e Jacopo Fo che metterà in scena lo spettacolo teatrale “Hai sangue arabo, nero e giallo e ti credi lombardo”.

Il 21 aprile a Condove e il 25 aprile al Museo della Resistenza di Torino viene presentato il docufilm “La partigiana Fasulin” prodotto dal Valsusa Filmfest con regia di Luigi Cantore, la collaborazione e la partecipazione di Gad Lerner.

Per info: www.valsusafilmfest.it