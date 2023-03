Non solo Perugia-Assisi, a Nichelino ritorna l'appuntamento con la Marcia della Pace

Quando dici Marcia della Pace pensi subito alla Perugia-Assisi, appuntamento diventato ormai storico, ma in provincia di Torino da qualche anno c'è una iniziativa simile, che ha raccolto sempre maggiori adesioni e consensi. A Nichelino, che lo scorso 24 febbraio era sceso in piazza per dire stop al conflitto in Ucraina con una partecipata fiaccolata che aveva radunato decine di persone, ora si marcerà per la pace per il terzo anno di fila.

Sabato da piazza Aldo Moro a piazza Di Vittorio

L'appuntamento è in programma sabato 𝟏𝟖 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨, con ritrovo alle 14.30 in piazza Aldo Moro e arrivo in piazza Di Vittorio: previsti interventi, letture realizzate dagli studenti delle scuole nichelinesi e musica.

Tolardo e Azzolina: "Nichelino Città della Pace"