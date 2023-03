Maestri cioccolatieri e specialità di ogni genere, a Stupinigi viaggio nella bontà con 'Pasqua è Reale' [FOTO]

Se da anni Natale è Reale è un appuntamento fisso per le famiglie e i più piccini, per avvicinarsi alla festa più attesa in un ambiente carico di storia e fascino come la Palazzina di Caccia di Stupinigi, da quest'anno la kermesse natalizia sforna anche una edizione primaverile con Pasqua è Reale.

Viaggio all'interno della bontà

Un appuntamento che dal pomeriggio di oggi, 24 marzo, accompagnerà fino a domenica visitatori e curiosi in un viaggio all'interno della bontà. Se il cioccolato è di casa nel centro di Torino con Dolci Portici, Nichelino ha scelto la sua residenza sabauda per accogliere chi ama le specialità più prelibate e i maestri pasticceri. Non per nulla, subito dopo l'ingresso si trova una riproduzione della Palazzina di Stupinigi fatta in cioccolato, una autentica gioia per gli occhi (e per il palato).

Occasioni per grandi e piccini

Le scuderie di Levante sorprendono con attività per tutta la famiglia che verrà coinvolta in un vero clima di festa pasquale in cui la gioia, la solidarietà, l’arte, la bontà enogastronomica trionfano. Nel fantasmagorico VILLAGGIO PASQUALE, ricco di giganti e uniche installazioni scenografiche di palloncini a tema pasquale, firmate e realizzate da balloon artist by ROCCA FUN FACTORY, tanti particolari e interessanti i laboratori gratuiti saranno disponibili per i bambini che verranno accolti dalla simpaticissima Mascotte il Pulcino Reale con cui scattare una foto ricordo.

La mostra di dolci pasquali d'autore

Fiore all’occhiello sarà la prima mostra di dolci pasquali d’autore con esclusive uova artistiche di cioccolato di illustri maestri pasticceri e cioccolatieri, legata alla solidarietà. I visitatori potranno ammirare le spettacolari stanze regali del Museo della Palazzina e lasciarsi tentare dalle delizie enogastronomiche dello Street food e dalle dolci proposte del Mercatino Pasquale.

Per ulteriori info: www.pasquareale.it