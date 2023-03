Tragedia sfiorata, mezzo pesante percorre in contromano due chilometri sulla Torino-Savona

Mezzo pesante in contromano per due chilometri sulla Torino-Savona (foto d'archivio)

La Polizia di Stato, verso le ore 15 nel pomeriggio di sabato 24 marzo, ha evitato il verificarsi di una possibile tragedia grazie alla tempestiva attivazione del sistema di allerta da parte del Centro Operativo della Polizia Stradale di Torino che, in caso di segnalazione di veicolo contromano in autostrada, predispone un intervento da parte delle pattuglie della Polizia Stradale le quali, in caso di necessità, si coordinano con i mezzi della concessionaria autostradale.

Nell’occasione una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Cuneo – Sottosezione Polizia Stradale di Mondovì veniva allertata dalla sala operativa per la presenza di un mezzo pesante che stava circolando contromano sull’autostrada A6 Torino-Savona, percorrendo la carreggiata diretta a nord in direzione Torino all’altezza dello svincolo di Millesimo (Savona).

Immediatamente la pattuglia della Stradale, che si trovava nei pressi di Savona, si dirigeva alla ricerca del veicolo e veniva attivata la procedura prevista in queste evenienze, col rallentamento del traffico veicolare in regime di safety car, al fine di scongiurare collisioni.

Dopo circa 2 chilometri percorsi contromano senza che si verificassero incidenti, il camion veniva intercettato dal personale della viabilità della società concessionaria e prontamente fermato dalla Polizia Stradale, nel frattempo sopraggiunta sul posto.

Alla guida del mezzo pesante, immatricolato in Italia, si trovava un cittadino moldavo del 1969, il quale dichiarava agli agenti intervenuti di essersi sbagliato a causa di una distrazione.

A carico del conducente gli operatori della Stradale redigevano un verbale di contestazione amministrativa, con sanzione prevista da un minimo di circa 2.700 euro a un massimo di 10.000 euro, sottoponevano il veicolo a un fermo amministrativo della durata di tre mesi e procedevano nei confronti dell'autista col ritiro della patente di guida per la successiva revoca.

Il conducente veniva sottoposto a tutti gli accertamenti di rito per verificare il suo stato psicofisico (eventuale abuso di alcol o di sostanze stupefacenti) con esito negativo.