Nichelino, in partenza i giovani del “Viaggio al Confine Orientale” alla scoperta delle Foibe

Il conto alla rovescia sta per terminare. Partiranno domani, giovedì 6 aprile, per far ritorno a casa domenica 9, per la Pasqua, i giovani nichelinesi che hanno deciso di intraprendere il “Viaggio al Confine Orientale”.

Per sapere, capire e non dimenticare

Una tre giorni in cui visiteranno alcuni tra i luoghi simbolo dell’esodo istriano e della tragedia delle foibe, un'altra iniziativa voluta dal Comune dopo il Treno della Memoria, per fare in modo che le giovani generazioni sappiano quali orrore seppe produrre la Seconda Guerra Mondiale, con la Shoah prima e la persecuzioni di molti giovani al confine tra il Friuli e la ex Jugoslavia.

Tra le tappe dell’itinerario non potevano mancare Fiume e Podhum, l’isola di Rab e il campo di concentramento di Arbe, la Risiera di San Sabba e la foiba di Basovizza. Il viaggio è stato preceduto da un momento di formazione tenuto dallo storico Enrico Miletto.

Verzola: "Viaggio come metafora di crescita personale"

“Un viaggio educativo necessario per studiare e comprendere i meccanismi che hanno portato alle foibe e all’esodo istriano, fiumano e dalmata - dice l’assessore alle Politiche giovanili, Fiodor Verzola - Attraverso il viaggio come metafora di crescita personale costruiamo coscienza critica insieme ai giovani rappresentanti del nostro futuro”.