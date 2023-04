Blitz alle prime luci dell'alba: sgomberata la caserma La Marmora occupata in via Borsellino [FOTO]

L'occupazione era scattata durante l'ultimo fine settimana, da parte degli attivisti di "EsseNon" che si battono contro la costruzione di un nuovo ipermercato in zona San Paolo. Ma dalle prime luci di questa mattina è scattato il blitz delle forze dell'ordine, questura e Digos, impegnati con una novantina di agenti per sgomberare la ex caserma La Marmora di via Borsellino .

La struttura militare si trova poco distante dall'are in cui è progettata la realizzazione di un centro commerciale, da tempo nel mirino di chi si oppone.

Sono al momento una trentina le persone che si sono ritrovate fuori dall’ex caserma occupata, dando vita a un presidio statico controllato a vista dalle forze dell’ordine.

Una ventina le persone denunciate

Gli occupanti, a piedi e con furgoni, stanno portando fuori le cose che avevano portato all’interno della struttura. Sono oltre una ventina le persone denunciate dalla Digos della questura per l'occupazione dell'ex caserma La Marmora: i denunciati, sia italiani che di nazionalità straniera, si trovano all'interno della struttura quando è arrivata la polizia.

Il prefetto Raffaele Ruberto ha espresso ancora una volta grande compiacimento e soddisfazione per l’impegno profuso dalle Forze di Polizia, sottolineando che gli importanti risultati conseguiti rappresentano un segnale concreto di riaffermazione della legalità e della presenza dello Stato sul territorio, in linea con la strategia nazionale di contrasto al degrado e, in particolare, alle occupazioni abusive.

Il grazie di Ricca (Lega) alle forze dell'ordine

"L’assessorato regionale alla Sicurezza ringrazia le forze dell’ordine per lo sgombero celere dell’ex caserma Lamarmora di via Borsellino - ha fatto sapere l'assessore Fabrizio Ricca -. La legittima protesta non deve mai valicare i limiti della legalità e del rispetto della cosa pubblica. Le occupazioni, fenomeno illegale, vanno scongiurate e superate in tempi rapidi, così come avvenuto in questo caso".