Strada del Villaretto, auto contro furgone: “Il Comune intervenga”

Ancora un incidente in Strada del Villaretto dove questa mattina, all’incrocio con Strada del Molino del Villaretto, un camion e un furgone si sono scontrati.

Un sinistro che non stupisce, anzi. Di recente quel tratto di strada è stato teatro di diversi incidenti, anche mortali, che hanno coinvolto tanto gli automobilisti quanti i ciclisti. L’ennesima collisione ha mandato su tutte le furie Roberta Braiato, consigliera di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6: “Non sono bastati due incidenti mortali e documenti presentati in Comune per chiedere di intervenire e mettere fine all’alta velocità e mancanza di precedenze a cui si assiste ogni giorno”.

“Si vuole intervenire o dobbiamo continuare ad assistere a gravi incidenti sulle nostre strade? Prima di pensare ad altro, mettete in sicurezza le strade” è l’appello di Braiato.