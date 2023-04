Metro 2, il Governo dice sì al commissario straordinario: la seconda linea arriva con 24 mesi di anticipo

Si accorciano i tempi per la realizzazione della linea 2 della metropolitana a Torino

Torino avrà un commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana. A deciderlo il Governo, che ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un Decreto Legge a riguardo.

Il commissario - come si legge su Ansa - “entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto".

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che da tempo aveva auspicato soluzioni ad hoc per un’opera così importante si è detto soddisfatto per la decisione presa dal Governo e dal Parlamento. La nomina del commissario straordinario per la linea 2 della metropolitana permetterà di risparmiare almeno 24 mesi sull'avvio dei cantieri.