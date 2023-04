Le stanze 'segrete' del Castello di Moncalieri si aprono al pubblico: aperture straordinarie fino a dicembre

"Un ciclo di appuntamenti che consentirà ai visitatori di attraversare non solo le sale istituzionali, come quelle dell’Appartamento Nuovo di Sua Maestà, fatte realizzare da Vittorio Emanuele II nella seconda metà dell’Ottocento, ma di scoprire anche quelle più intime, destinate ai Principi, in cui si avrà l’opportunità di accedere all’ufficio del Comandante del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte” e di rivivere storie spesso taciute, fino a concludere l’esperienza con la scoperta dei distillati dell'epoca sabauda e, in particolare, del vermouth", ha spiegato il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna.

Prossimo appuntamento il 28 maggio