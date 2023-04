Chivasso, donata dal sindacato dei Carabinieri una handbike alla Hope Running Onlus

Una giornata importante quella vissuta sabato 29 aprile dalle magliette gialle dell’Asd Hope Running Onlus. L’associazione guidata dal presidente Giovanni Mirabella ha ospitato in mattinata presso il campo sportivo Paolo Rava di Chivasso una rappresentanza di soci dell’USIC – Unione Sindacale Italiana Carabinieri che si è cimentata nelle prove per il conseguimento del Brevetto Sportivo Tedesco rilasciato dal DOSB, l’ente federale sportivo ed olimpico della Germania.

Nella sede della Hope Running di corso Galileo Ferraris 60, si è tenuto l’evento di chiusura di ISI - Io Sono l’Altro, il progetto targato CSEN Piemonte, cofinanziato dalla Regione Piemonte e incentrato sull’integrazione attraverso lo sport.



Un incontro per parlare di disabilità, inclusione e solidarietà, con l'occasione della consegna dei rispettivi diplomi e brevetti, ma soprattutto per la consegna di una handbike da parte dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri alla stessa Asd Hope Running Onlus, acquistata grazie ad una raccolta fondi promossa dall’USIC Piemonte e Valle d’Aosta.

Alla cerimonia hanno presenziato, tra gli altri, il Generale Antonio Di Stasio, Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, il Capitano Urbano Marrese della Compagnia Carabinieri di Chivasso, Antonio Tarallo e Davide Satta, rispettivamente Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri, Leonardo Silvestri, Segretario Generale USIC per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Gianluca Gavazza dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte, Gianluca Vitale e Tiziana Siragusa, rispettivamente assessore allo Sport e alla Legalità e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Chivasso, oltre a Gianluca Carcangiu, presidente CSEN Piemonte.

“Oggi sono qui insieme alle mie due famiglie, l’Arma dei Carabinieri e la Hope Running. Ringraziamo di cuore l’Unione Sindacale Italiana Carabinieri per questo dono, che conferma ancora una volta la sensibilità dell’Arma e del Sindacato verso i meno fortunati, dimostrata con gesti concreti. La Hope Running è nata nel giugno 2018: in cinque anni abbiamo dato vita a tante iniziative e progetti. Giornate come queste ci ripagano di tutti gli sforzi e i sacrifici compiuti, ma non solo, ci spingono a fare sempre di più rete. Vogliamo crescere e fare rete con enti e associazioni è fondamentale in quest’ottica" ha commentato Mirabella.