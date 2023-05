Nichelino, ancora un appuntamento per insegnare agli anziani "Come difendersi dalle truffe"

Ancora un appuntamento per insegnare agli anziani "Come difendersi dalle truffe"

Iniziato nel novembre dello scorso anno con l'incontro avvenuto al quartiere Castello, doveva essersi concluso venerdì 21 aprile al al centro sociale Grosa il ciclo di appuntamenti organizzati dal Comune di Nichelino e dalla tenenza locale dei carabinieri per aiutare gli anziani a difendersi dal rischio truffe.

Ma visto l'interesse suscitato, è stato aggiunto un nuovo incontro domani, 17 maggio, al Comitato di quartiere Sangone-Crociera: l'appuntamento è dalle ore 17 in via Roma.

Fenomeno che non accenna a diminuire

Un fenomeno purtroppo cresciuto in maniera esponenziale negli anni del Covid e che sembra non rallentare, visti i numerosi episodi che continuano a ripetersi un pò in tutte le zone della provincia di Torino.

All'appuntamento conclusivo prenderanno parte il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, l'assessore alla Terza Età Giorgia Ruggiero e il comandante della tenenza dei carabinieri Maurizio Piccione. A moderare l'incontro Michele Pansini.

Saranno spiegate le tecniche con cui i malintenzionati cercano di trarre in inganno le persone, con consigli utili da mettere in pratica quando si teme di essere vittime di raggiri o truffe.