Conclusa l'esperienza di 'Borghi in Carrozza', Luca Paiardi e Danilo Ragona saranno protagonisti al Salone del Libro

Si è conclusa lunedì 15 maggio l'ultima tappa di Borghi in Carrozza, la nuova iniziativa creato dai viaggiatori in carrozzina Luca Paiardi e Danilo Ragona nell'ambito del progetto Viaggio Italia Around the World.

Borghi in Carrozza è stato un percorso a tappe alla scoperta di alcune tra le località più tipiche e suggestive del Piemonte e del loro bagaglio di esperienze di viaggio accessibili a tutti, per svelare se ciò che spesso è percepito come proibitivo per le persone con disabilità possa essere o nascondere una possibilità inaspettata; a rendere ancora più particolare l'idea è stato il mezzo di trasporto scelto: una storica Lancia Fulvia Montecarlo del 1973 del progetto Classica & Accessibile promosso da ASI Solidale, appositamente allestita con comandi al volante Guidosimplex.

Borghi in Carrozza potrà trasformarsi da progetto pilota in un vero e proprio format in grado di essere replicato nel resto d'Italia e, perché no, anche all'estero.

Luca e Danilo saranno ospiti al Salone Internazionale del Libro di Torino in compagnia di Marcello Restaldi, autore dei disegni del fumetto Viaggio Italia Around the World edito da Becco Giallo. L'appuntamento è fissato per domenica 21 maggio alle ore 11 presso la Sala Lilla nel Padiglione 2 di Lingotto Fiere.