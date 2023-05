Disabilità, l'invito che arriva da Torino: "Cambiamo modo di pensare, la prima barriera da abbattere è nella testa degli altri"

Un esempio interessante è quello che riguarda l'afasia: " Grazie alla realtà virtuale - ha spiegato il neuropsicologo e psicoterapeuta Alberto Giachero - costruiamo ambienti, come quello di un supermercato, in cui le persone possono acquisire set cognitivi da poter utilizzare quotidianamente nel luogo reale. È importante lavorare su funzioni esecutive, working memory, attenzione e linguaggio e creare ambienti limpidi e chiari" .

All'evento ha partecipato anche l'assessore della Regione Piemonte Fabrizio Ricca: "La Regione - ha commentato - è al fianco delle persone con disabilità nella battaglia contro le barriere: dobbiamo lavorare ancora molto per rendere accessibili gli spazi di tutti come il Comune e gli impianti sportivi. Fortunatamente abbiamo un ministro competente e arriverà una legge ad hoc per il superamento delle barriere; apriremo un confronto anche in Piemonte. La prima barriera da abbattere è il modo di pensare alla disabilità da parte delle altre persone".