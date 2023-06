Nel centro di Torino non c'è un'area cani: la Sovrintendenza boccia il Fante

Erba alta al Giardino del Fante. L’area verde si trova nel cuore della Crocetta, vicino a corso Duca degli Abruzzi, a pochi passi dal Politecnico di Torino. A denunciarne lo stato di incuria il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che tramite un’interpellanza spiega: “L’erba alta rischia di essere dannosa per i nostri amici a 4 zampe, che infilzati dai cosiddetti “forsacchi” devono addirittura andare in clinica per curarne le ferite”.

Secondo sfalcio a giugno

“Nell’area giochi del Fante – ha replicato l’assessore al Verde Francesco Tresso – da regolamento gli animali non possono entrare. Gli sfalci vengano eseguiti da calendario: l’8 maggio era già stato fatto il primo giro, mentre il secondo verrà fatto entro il mese di giugno”. Per quanto riguarda i 4zampe, la Circoscrizione 1 ha solo un’area dedicata alla Clessidra. Da tempo i residenti del centro e Crocetta chiedono un ulteriore spazio per i loro cani.

Lo stop della Sovrintendenza

Una delle possibili soluzioni poteva essere quella di avere un terreno per lo sgambamento in corso Duca degli Abruzzi, ma la Sovrintendenza non è d’accordo. Gli uffici del Comune, insieme a quest’ultima, hanno fatto un sopralluogo alcune settimane fa per individuare soluzioni per i pelosi. “Anche se in attesa di parere formale, - ha spiegato oggi Tresso - la Sovrintendenza verbalmente ha detto che l’area è poco adatta allo scopo. Stiamo valutando quale potrebbe essere uno spazio idoneo”.