A Collegno il primo Centro Estivo pilota per minori con autismo

Si terrà dal 12 giugno e fino all' 8 settembre 2023 a scelta delle famiglie per un periodo di 5 settimane nelle scuole Montessori - Cattaneo - Don Milani a Collegno il primo Centro Estivo pilota per minori con disturbi delle neurodivergenze.

Le attività del Centro estivo saranno gestite da educatori ed educatrici delle Cooperative Aldia e 3e60. La formazione degli operatori è stata affidata al BUM Centro Autismo di Pinerolo, convenzionato con l'ASL TO3 e attivo in progetti per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

"Fare le stesse esperienze di tutti i compagni rispettando tempi e spazi dei ragazzi più fragili, questo è l’obiettivo del centro estivo pilota: una vera e propria esperienza di coprogettazione e integrazione. A Collegno la condivisione di intenti porta a realizzare servizi altamente qualificati, ma soprattutto calibrati per le esigenze di tutti. Intorno a questo tema, per il quale abbiamo da anni impiegato risorse e maturato consapevolezze attraverso percorsi formativi, si è mossa la comunità intera, grazie anche a Corri solidale", dichiara Clara Bertolo assessora all’Istruzione della Città di Collegno.

“Sono molto orgoglioso di questo risultato, innovativo e di alta sensibilità di comunità, frutto delle intuizioni e delle battaglie per i diritti per tutti e del lavoro professionale e volontariato di tante persone” – spiega il Sindaco Francesco Casciano, “famiglie, associazioni, cittadini, Consiglio Comunale, Giunta, dipendenti del Comune e delle Cooperative hanno lavorato gomito a gomito per offrire una nuova e importante occasione di inclusione per I ragazzi. Un risultato eccezionale che conferma ancora una volta la tradizione sociale partecipativa della nostra Città”.