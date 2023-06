Ancora spenta la Fontana di Italia '61 vicino al Pala Vela

A novembre 2022, il laghetto di Italia '61, un intervento che non ha riguardato la riattivazione della fontana realizzata, progettata nel 1960 e costruita per le celebrazioni del centenario dell’Unità d’Italia. L'opera situata in via Ventimiglia, nei pressi del Palazzo a Vela; lunga 95 metri e larga 12, dal 2010 ha cominciato a dare segni di malfunzionamento alle parti elettriche e nel 2012 è stata spenta.

“Non è possibile riattivarla per ora perché il sistema elettronico e i sensori sono guasti” aveva già spiegato il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano rispondendo a un’interpellanza presentata da Torino Bellissima a tal proposito.

La fontana è stata inserita nell’elenco degli impianti oggetti di possibile finanziamento straordinario per la gestione ottimizzazione delle apparecchiature elettriche di proprietà della città. I due consiglieri Claudia Amadeo e Matteo Tabasso sono quindi tornati sull'argomento con un nuovo ordine del giorno per sollecitare una soluzione rapida, ordine del giorno tuttavia bocciato per via della siccità degli ultimi mesi. "Siccità che riempie le vasche..." commenta delusa Amadeo.