Tre giorni di festa per la parrocchia Sant'Antonio da Padova di Grugliasco

La chiesa di Sant'Antonio da Padova, di via Tripoli 2 a Borgata Lesna di Grugliasco, in occasione della ricorrenza del Santo, organizza tre giorni di festa.

Per informazioni e prenotazioni per la pizzata entro e non oltre il 7 giugno: 338 7041864 (Graziella), 392 8255844 (Pina).