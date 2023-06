I Rotary torinesi donano un nuovo Elettroencefalografo all'ospedale Infantile Regina Margherita

Il Rotary Club Torino Superga con il suo Presidente, in qualità di capofila e sponsor principale, i Rotary Club Torino Contemporanea, Torino Dora, Torino Europea e Torino Lagrange, il Rotaract Augusta Taurinorum, i Rotary Club Thonon-Genevois International e Genève International hanno donato un nuovo Elettroencefalografo su carrello alla Neurologia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino.

Su Torino, il Rotary è presente con 26 Club, che ultimamente hanno dedicato le loro risorse a tematiche che spaziano dal recupero urbano e l’emergenza abitativa al sostegno di strutture di accoglienza per orfani, dall’aiuto alle popolazioni terremotate di Siria e Turchia al recupero, revisione e riutilizzo di attrezzature sanitarie destinate a Paesi in via di sviluppo.