Nichelino, scesi dal 'Treno della Memoria' i giovani partecipanti disegnano le loro emozioni su grande murale

"Probabilmente non saremo mai grati abbastanza per l'impegno e l'entusiasmo messo in campo dai giovani rappresentanti del nostro futuro in questo progetto, ma un ringraziamento colmo di commozione e gratitudine voglio porgerglielo ugualmente", ha concluso Verzola. "Questo murale ci ricorda come la libertà sia un concetto fondamentale delle nostre vite, da difendere sempre, in ogni luogo e in ogni tempo".