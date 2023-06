Moncalieri, un successo la Maratona Reale partita all'interno del castello

In perfetto stile militare oggi alle 8,50 suggestiva cerimonia dell’Alzabandiera con le note dell’Inno di Mameli prima dello start della seconda tappa della Maratona Reale nel Castello di Moncalieri sede del I Reggimento Carabinieri. 1500 runner ben incolonnati hanno fatto il doveroso giro d’onore attorno alla Piazza d’Armi prima di affrontare la frazione più tecnica del circuito di quest’anno. Parco delle Vallere e Centro storico della città e hanno caratterizzato il percorso con una salita impegnativa in vista del traguardo posto in prossimità della Cavallerizza all’interno del Castello.



Taglia per primo il traguardo Marco Mazzon della Torino Road Runner in 34’ 01” confermandosi leader della classifica provvisoria della Maratona Reale. Piazza d’onore per Matteo Lometti, ASD Brancaleone Asti in 34’ 21””. Terzo classificato Alessandro Tronconi di Base Running con il tempo di 35’ e 56”.

Nella categoria femminile la fa da padrona Carlotta Federica Montanera, Podistica Torino, che conclude la gara in 42’ e 52”. Secondo posto per Federica Panciera, Torino Road Runner in 42’ e 56”. Bronzo a Federica Viano atleta Base Running che chiude la frazione in 43’ e 15”.

Caldo intenso e percorso tecnico non hanno di certo favorito record personali. Tuttavia il tracciato disegnato da Alessandro GIANNONE, Presidente di Base Running, ha raccolto il consenso dei partecipanti. Pausa estiva ed appuntamento il 17 settembre al Castello di Racconigi per la terza frazione di km 12,195 della Maratona Reale.

Per chi non vuole perdere il ritmo il 13 luglio la Va Lentino. 6 km di festa di libera interpretazione per chi vuole correre ma anche per chi desidera camminare all’interno del Parco più prestigioso di Torino. Partenza alle ore 20,30. Musica, birra, caffè e gelato party per tutti.